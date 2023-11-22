Боррель: Критика Израиля - это не антисемитизм

Одновременно он подчеркнул, что "демонстрации, показывающие уродливое лицо антисемитизма, не помогают палестинскому делу", а, наоборот, мешают ему. "Должна быть возможность признать право Израиля на самооборону и в то же время быть возмущенным тем, что происходит с гражданским населением в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан", - сказал Боррель. "Должна быть возможность защищать право палестинцев на собственное государство, не прослыв при этом антисемитом", - добавил глава европейской дипломатии.