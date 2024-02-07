Боррель: ЕС поставит Украине более миллиона боеприпасов до конца года

“Наша оборонная промышленность наращивает свои мощности, с начала года они выросли на 40%. И я могу быть уверен, что к концу года общее количество переданных в качестве пожертвований боеприпасов составит около 1 млн 155 штук, это вполне точная цифра”, - сказал Боррель.
Глава европейской дипломатии добавил, что Украине должны поставить боеприпасы и в рамках контрактов.
“Вы прекрасно знаете, что мы учитываем не только пожертвования, а и поставки (боеприпасов-Delfi), которые непосредственно для вас производит европейская оборонная промышленность по двусторонним контрактам”, - сказал он.
Напомним, в прошлом году Евросоюз запланировал поставить Украине миллион снарядов до весны. Однако позже ЕС признал, что не сможет достигнуть этой цели и поставит лишь половину от этого количества до марта.
Агентство Bloomberg написало 31 декабря, что министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил европейским союзникам, что украинская армия сейчас может выстреливать в три раза меньше артиллерийских снарядов, чем российская. По его словам, Украине нужно минимум 200 тысяч снарядов калибра 155 мм в месяц — то есть 2,4 млн на год.