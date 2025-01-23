Борис Писториус: Европа в ответе за собственную безопасность

По мнению главы Минобороны ФРГ, новая американская администрация, скорее всего, сместит акцент на Индо-Тихоокеанский регион: „Мы не можем ожидать, что американцы будут делать больше в Индо-Тихоокеанском регионе ради нашего процветания и безопасности, и в то же время будут делать то же самое, что они делали в прошлом в Европе“.

Однако, по словам Писториуса, его „не очень беспокоит“ будущее НАТО. „Я не очень беспокоюсь о будущем НАТО, потому что я знаю из всех моих бесед в Соединенных Штатах или на Мюнхенской конференции по безопасности, что большинство американцев хорошо знают, что им дает евро-трансатлантическое партнерство“, - сказал он в интервью. При этом он подчеркнул, что США и Европа сейчас находятся „на одной странице“ совместной истории и должны перевернуть ее вместе. „Это то, чего мы должны достичь сейчас“, - сказал политик.