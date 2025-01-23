Борис Писториус: Европа в ответе за собственную безопасность

Европейцы несут сейчас большую ответственность за безопасность Европы, чем когда-либо прежде, вне зависимости от решений новой администрации США, заявил министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) в интервью DW, которое он дал во время поездки в Литву в среду, 22 января. „Независимо от того, какова повестка дня Дональда Трампа, Белого дома и новой администрации, мы должны взять на себя большую ответственность“, - сказал Писториус, отвечая на вопрос, является ли его седьмой по счету визит в Литву частью единой стратегии, направленной на демонстрацию активной позиции Европы в контексте противостояния российской военной агрессии.
Глава Минобороны также заявил, что одной из составляющих этой стратегии является принятое летом 2023 года решение разместить на постоянной основе бригаду бундесвера в Литве. Реализация этой программы „идет в соответствии с планом“ и „дорожная карта будет выполнена в срок“, сказал Писториус, уточнив, что бригада будет подготовлена в полном составе „при условии предоставления инфраструктуры“. По словам министра, до конца 2025 года в Литве будут размещены около 500 первых солдат бундесвера из 5000 запланированных в течение двух следующих лет.
Писториуса „не очень беспокоит“ будущее НАТО
По мнению главы Минобороны ФРГ, новая американская администрация, скорее всего, сместит акцент на Индо-Тихоокеанский регион: „Мы не можем ожидать, что американцы будут делать больше в Индо-Тихоокеанском регионе ради нашего процветания и безопасности, и в то же время будут делать то же самое, что они делали в прошлом в Европе“.
Однако, по словам Писториуса, его „не очень беспокоит“ будущее НАТО. „Я не очень беспокоюсь о будущем НАТО, потому что я знаю из всех моих бесед в Соединенных Штатах или на Мюнхенской конференции по безопасности, что большинство американцев хорошо знают, что им дает евро-трансатлантическое партнерство“, - сказал он в интервью. При этом он подчеркнул, что США и Европа сейчас находятся „на одной странице“ совместной истории и должны перевернуть ее вместе. „Это то, чего мы должны достичь сейчас“, - сказал политик.
Относительно высказанного ранее Дональдом Трампом, 20 января вступившим в должность президента, требования к странам-членам НАТО увеличить взнос в альянс до 5 процентов ВВП, Писториус заметил, что „две трети партнеров НАТО достигли обязательства в 2%“ и что он лично инициировал создание некой „Группы пяти“, состоящей из пяти стран НАТО, у которых наиболее высокие расходы на оборону. Ранее глава немецкого Минобороны допустил сценарий, при котором военные расходы ФРГ могут возрасти до трех процентов.
Писториус о войне в Украине
На вопрос о том, сумеют ли Соединенные Штаты обеспечить обещанное Трампом прекращение войны в Украине, министр обороны ФРГ ответил, что прежде всего следует говорить о „прекращении огня, а затем об устойчивом мире для Украины, а это означает, что Украине нужны гарантии безопасности со стороны всех других стран“. В случае невыполнения такого сценария вероятность повторного нападения России „всего через пару лет“ очень высока, и именно с решением этой проблемы Европе придется столкнуться „в ближайшие месяцы и годы“.
Писториус отметил также, что ему не нравится идея публичных обсуждений стратегии „в отношении любых переговоров на пути к прекращению огня или даже за его пределами“. „Это не то, что мы должны обсуждать публично, потому что в противном случае я могу послать электронное письмо Владимиру Путину, чтобы сообщить ему о наших планах“, - сказал он.
На вопрос о том, получит ли Киев обещанные Германией 3 миллиарда евро в рамках нового пакета военной помощи до намеченных на 23 февраля выборов в ФРГ, Писториус ответил: „Я надеюсь, что да“.