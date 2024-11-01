"Борьба будет жесткой". Главное о финале выборов в Молдове

После того как Майя Санду сменила Додона на посту президента, она не воздерживалась от публичной критики неэффективной, по ее мнению, работы генпрокурора. А после того как партия Санду победила на досрочных парламентских выборах, Стояногло и вовсе лишился своего кресла при драматичных обстоятельствах.

30 сентября 2021 года он был арестован прямо на своем рабочем месте в здании Генпрокуратуры сотрудниками Службы информации и безопасности — молдавской спецслужбы — по обвинению в коррупции и злоупотреблении служебными полномочиями. Кадры, на которых спецназовцы в масках выводят из здания прокуратуры скромно держащегося Стояногло, стали для многих главной ассоциацией с ним.

Сам Стояногло позже объяснял эти события тем, что при его руководстве правоохранители ощутимо продвинулись в расследовании „кражи века“ — так в Молдове называют события 2014 года, когда из банковской системы страны вывели миллиард долларов, восьмую часть ее ВВП. Так или иначе особых успехов в расследовании резонансных дел после принудительного ухода Стояногло молдавская система правосудия не имела, а у самого экс-генпрокурора в широких кругах появился ореол пострадавшего от власти правдоискателя. В прошлом году Европейский суд по правам человека постановил, что во время событий 2021 года Стояногло был лишен права на справедливое судебное разбирательство.