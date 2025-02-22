Бомбоубежища и полные театры: повседневная жизнь в Украине

Для украинцев война началась не в 2022 году. Россия аннексировала Крым в марте 2014 года, а вскоре спровоцировала конфликт на востоке страны и начала контролировать там марионеточные органы власти.

Наибольшую тревогу вызывают сообщения о развертывании российских баллистических ракет „Калибр“ или крылатых ракет „Кинжал“, поскольку это один из самых смертоносных видов оружия.

Мы заходим в каналы социальных сетей, которые ведут люди, утверждающие, что у них есть доступ к данным военных радаров. От того, что нам сообщают, может зависеть, проведем ли мы следующие несколько часов в убежище или дома.

Каждое утро и перед сном мы пытаемся понять, какие „планы“ у российской армии на предстоящий день или ночь.

Внешне наша жизнь кажется обычной: детские сады, школы, работа, магазины. Внутри же каждая ниточка этой нормальности изранена войной.

Мы всегда следим за тем, чтобы наши телефоны были заряжены, в коробке или на полке лежали готовые к использованию пауэрбанки, а также немного наличных и еды.

Моя семья не смогла покинуть Украину, и я тоже осталась, ни разу не пожалев об этом решении. Время, проведенное с семьей, бесценно, и сейчас я ценю его как никогда.

Согласно оценкам, жертвами конфликта стали сотни тысяч солдат и офицеров и десятки тысяч мирных жителей. Десять миллионов украинцев стали вынужденными переселенцами, а миллионы покинули страну.

Полномасштабное вторжение, начавшееся 24 февраля 2022 года, сделало эту войну крупнейшим и самым смертоносным конфликтом на памяти не только Украины, но и всей Европы со времен Второй мировой войны.

В больших городах, таких как Киев или Львов, мы спешим отвести своих детей в школы или детские сады до того, как прозвучит сирена воздушной тревоги. Мы знаем, что учителя и воспитатели отведут детей в бомбоубежище и они будут в безопасности.

Во многих многоэтажных домах уже есть генераторы или аккумуляторы, которые обеспечивают жильцов водой и теплом во время отключений электричества, но мы все равно принимаем меры предосторожности на случай, если они не сработают. Генераторы стоят дорого, жители часто покупают их вскладчину.

Я держу в квартире около десяти пластиковых бутылок с водой: две — с питьевой, остальные — с водой из-под крана для умывания, на случай, если отключат и электричество, и воду.

Наши дети уже узнают громкие звуки запуска ракет Patriot — средств противовоздушной обороны, поставленных Украине ее союзниками. Дети успокаиваются, когда мы говорим им, не всегда правдиво, что каждая прилетающая российская ракета сбивается.

В моей сумке всегда есть заряженный налобный фонарик и турникет. Турникет используется для остановки критического кровотечения, если у человека перерезана ключевая артерия — он может спасти жизнь после ракетной атаки.

Эти оглушительные звуки нельзя пропустить, ведь они могут означать смерть и разрушения для города и его жителей.

Невозможно предсказать, когда и как часто будут звучать сирены воздушной тревоги — иногда это может быть до 10 раз в день, а иногда целый день может пройти без единого звука.

Кинотеатры и концертные залы стараются работать в обычном режиме, хотя их сеансы тоже часто прерываются из-за воздушных налетов. Многие кинотеатры возвращают деньги за прерванный сеанс или меняют их на более позднюю дату.

Ночная жизнь должна приспосабливаться к комендантскому часу. Чем ближе к линии фронта вы живете, тем раньше вам приходится идти домой. В Киеве мы можем гулять до полуночи, но общественный транспорт перестает ходить раньше, а такси может стоить дорого.

Мы также любим кофе. Беседы с друзьями о том, как нам удалось пережить ночной обстрел, будь то в бомбоубежище или в коридоре, — это ключевой момент. А за чашкой любимого горячего напитка жить становится немного легче.

За последние три года еда стала дороже, но вкус и качество по-прежнему на высоте. Походы в ресторан или доставка еды — одни из самых ценных элементов нормальной жизни, которые мы стараемся сохранить.

Мы скучаем по нашим аэропортам, которые закрылись 24 февраля 2022 года, в день начала полномасштабного вторжения России. Однако можно выехать за границу и улететь из ближайших аэропортов в Польше, Румынии или Молдове.

Я до сих пор не посмотрела его, а в соцсетях бесчисленные чаты обсуждают, как достать билеты. Властям приходится вмешиваться, чтобы остановить перекупщиков.

В основе спектакля — сатирический роман классика украинской литературы Григория Квитки-Основьяненко 1833 года о неудачной охоте на ведьм. Двух незадачливых героев, которые ее затеяли, перехитрила подозреваемая „ведьма“.

Киевский спектакль „Конотопская ведьма“ — одна из обязательных к просмотру пьес, билеты после восторженных отзывов раскуплены на несколько месяцев вперед.

До них мы добираемся на поезде, автобусе или машине. Нужно планировать все заранее и иметь запас времени и денег.

Но железная дорога никогда не прекращала свою работу и продолжает оставаться одним из самых надежных сервисов в Украине. С начала вторжения были разработаны новые маршруты, соединяющие разные части страны так, как они никогда не бывали связаны раньше.

Почтовые услуги тоже работают эффективно: посылка, отправленная из Киева во Львов, обычно доходит на следующий день.

Из Киева в прифронтовой город Константиновка, расположенный менее чем в 10 км от места боевых действий, моя посылка доходит за два дня.