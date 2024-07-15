2024.07.15 17:02

"Большинство жителей Барселоны скучать не будут": почему местные жители поддерживают запрет Airbnb

 
rus.DELFI.lv
Барселона
Барселона
ФОТО: Paco Freire | AP / Scanpix

В испанских городах, страдающих от чрезмерного туризма, постепенно вводятся правила, помогающие регулировать численность населения, включая ограничения на количество сдаваемых туристам квартир.

Несмотря на это, статистика испанского правительства показывает, что за последний год количество туристических апартаментов увеличилось на девять процентов, и сейчас их зарегистрировано более 340 000. Это означает, что в некоторых городах приходится по одной туристической квартире на каждые 1,5 квадратных километра и на каждые 139 местных жителей.

Но перенаселенность туристами – это лишь часть проблемы. Другая сторона – острый жилищный кризис в Испании, из–за которого все меньше людей могут позволить себе растущую арендную плату и цены на жилье. Многие молодые люди, в частности, не могут получить доступ к жилью и вынуждены жить дома, с родителями до 30 лет.

Распространение апартаментов типа Airbnb способствует росту цен на рынке, а также снижению доступности жилья для местных жителей.

Всего пару недель назад Барселона объявила о самом радикальном шаге – намерении ликвидировать всю туристическую аренду к 2028 году. Это вызвало неоднозначную реакцию как местных каталонцев, так и многочисленного иностранного населения города, доля которого в настоящее время достигла 25 %, пишет Euronews.

Местные жители приветствуют меры по борьбе с арендой жилья для туристов

„Если говорить коротко, то это положительная новость для местных жителей“, – говорит жительница города Мика Касалис. „Каждое лето аренда взлетает до небес“.

Аманда Дитцлер, которая раньше жила в доме с 15 квартирами Airbnb, согласна с этим мнением. „Я чувствовала себя небезопасно“, – говорит она. „По выходным здание было переполнено, и многие туристы обращались с помещениями как с гостиницей: оставляли после себя беспорядок, включали громкую музыку и т.д.

Я считаю, что люди должны иметь возможность использовать свою собственность по своему усмотрению, но я также думаю, что если вы относитесь к своему жилью как к коммерческому предприятию, то у вас должны быть другие правила и вы должны прилагать все усилия, чтобы уважать жизнь других людей. Большинство жителей Барселоны не будут скучать по туристической аренде“.

Но живущие в Барселоне иностранцы Брайан Лунд Ларсен и Алекс Новаковски не уверены, что их ликвидация действительно решит жилищный вопрос.

„Я не уверен, что это сильно повлияет на цены на аренду, но меня это и не волнует – я просто не хочу, чтобы меня будили вечеринки пьяных туристов посреди ночи или мы находили их полуголыми на нашей лестнице утром“, – говорит Брайан.

„Ликвидация тысяч легальных Airbnbs в городе с населением 1,6 миллиона человек не решит проблему“, – говорит Алекс. „Если что, это только разожжет еще больший огонь под уже существующим черным рынком аренды. Я считаю, что нужно больше внимания уделять строительству жилья“.

Где еще в Испании вводят ограничения на сдачу квартир туристам?

Но Барселона – лишь один город в длинном списке испанских городов, которые выступают против аренды жилья туристами.

В апреле в Мадриде – городе, где насчитывается более 14 000 туристических квартир, что почти вдвое больше, чем в Барселоне – городской совет объявил, что временно приостановит выдачу новых туристических лицензий.

В мае мэрия Валенсии также заявила, что приостановит выдачу новых лицензий как минимум на год, с возможностью продления еще на один. В последнее время валенсийская полиция принимает меры по борьбе с нелегальными туристическими квартирами и увеличивает штрафы за нарушения.

В прошлом месяце столица Андалусии Севилья также приняла решение не продлевать лицензии на аренду жилья для туристов в основных кварталах исторического центра.

Малага, которая занимает третье место в Испании по количеству квартир для туристов (и лишь шестое по численности населения), также ввела ограничения. Новые квартиры для туристов больше не разрешается сдавать в эксплуатацию, если у них нет отдельного входа. Поскольку большинство из них располагаются в многоквартирных домах, это позволяет меньшему количеству людей подавать заявки на получение лицензии.

Малага

„Жилищный кризис нельзя игнорировать“, – говорит Ханни Мартини, эксперт по продуктам питания из Малаги. Я не знаю, каков выход, но точно не в том, чтобы заставлять туристов чувствовать себя нежеланными гостями“. Малага – как и многие другие провинции Испании – в значительной степени зависит от туризма. Это наша самая крупная отрасль“.

„Я живу в историческом центре и до сих пор чувствую, что это „район“, полный местных жителей. В нашем доме есть арендаторы, сдающие жилье туристам, но у нас не было с ними никаких проблем“.

„Я думаю, когда мы путешествуем, мы должны стараться поддерживать более экологичный туризм, например, останавливаться в отелях, делать покупки в небольших независимых магазинах и питаться в заведениях, принадлежащих местным жителям“.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии