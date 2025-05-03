"Большая театральная постановка". Зеленский отверг предложение Путина о трехдневном перемирии на 9 мая

Владимир Зеленский также сказал, Киев не может дать другим государствам гарантии безопасности, если их представители приедут в Москву на 80-летие Победы 9 мая.

„Играть для того, чтобы на 9 мая у Путина было бы впечатление выхода из изоляции, чтобы всем лидерам, кто приедет на Кремлевскую площадь, было комфортно и безопасно, помогать Путину никто не будет“, — добавил Зеленский (цитата по „Интерфакс-Украина“).

Президент Украины полагает, что если Россия готова говорить о реальном прекращении огня, то стороны должны поддержать изначальное предложение США о безусловном перемирии на 30 дней.

За такой короткий срок, по мнению украинского президента, нельзя ни о чем договориться, поэтому Киев настаивает на прекращении огня на 30 дней.

„Наша позиция очень проста: мы не может нести ответственность за происходящее на территории Российской Федерации. Они [россияне] обеспечивают вашу безопасность, и мы никакие гарантии давать не будем, потому что мы не знаем, что Россия будет делать в эти даты“, — сказал Зеленский.

„Украина точно не несет никакой ответственности за то, что происходит сегодня в России“, — добавил он и напомнил, что время визитов разных иностранных лидеров Украина подвергалась атакам.

Зеленский сказал журналистам, что Киев нормально общается с Китаем и другими государствами, которые не поддерживают Украину, „а где-то там балансируют и иногда склоняются к России в силу исторических связей“.