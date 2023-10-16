Больницы Газы переполнены: "Нас ждёт абсолютная катастрофа"

Израиль продолжает наносить авиаудары по Сектору Газа, и больницы в крупнейшем городе анклава переполнены ранеными.

По данным работающих в Газе структур ООН и Красного Креста, у жителей города нет еды, воды и электричества. Единственная связь с внешним миром - КПП Рафах на границе с Египтом - закрыт.

Как рассказал журналистам один из хирургов Газы, член НПО "Врачи без границ", больницы города "находятся на грани коллапса". Они переполнены людьми, ищущими убежища, и не могут эвакуировать пациентов.

"Тысячи, если не десятки тысяч людей ищут убежища в больнице, на территории, но также и внутри зданий, на лестничных клетках, в коридорах и даже в палатах между койками пациентов... Если не будет создан гуманитарный коридор для снабжения больниц всем необходимым и эвакуации раненых, если не прекратятся бомбардировки, то нас здесь ждёт абсолютная катастрофа...", говорит доктор Гассан Абу Сеттах из организации "Врачи без границ".

Сотрудники палестинской "скорой помощи" не могут сдержать эмоций.