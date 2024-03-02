Болгария прекратила импорт российской нефти

Болгария с пятницы, 1 марта, полностью прекращает импорт российской нефти, сообщило местное информагентство БГНЕС. Таким образом, София досрочно, ровно за 10 месяцев до окончания срока действия, завершила действующее для страны до конца 2024 года освобождение от запрета на ввоз этого вида сырья из России.

Агентство поясняет, что с 1 марта вступило в силу решение болгарского парламента, принятое в конце 2023 года, которым был утвержден график, предусматривающий сокращение импорта российской нефти вдвое с 1 января, до 25% с 1 февраля и полную его остановку с 1 марта.

Как отмечает "Интерфакс", помимо Болгарии, еще несколько других стран Евросоюза были освобождены Брюсселем от запрета на импорт нефти из России до конца 2024 года. Однако правительство Болгарской Республики решило отказаться от этого энергоресурса досрочно.

НПЗ в Болгарии принадлежит "Лукойлу"