Болгария и Румыния станут полноценными членами Шенгена

До сих пор членство Болгарии и Румынии в Шенгенском соглашении было частичным. С марта 2024 года в этих странах был отменен пограничный контроль для путешествующих внутри Шенгенской зоны воздушным и морским транспортом, но на сухопутных границах контроль пока сохраняется.