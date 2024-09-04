Более 80 человек погибли в результате нападения боевиков в Нигерии

Местный чиновник Булама Джалалуддин сообщил, что в результате нападения был убит по меньшей мере 81 человек. Пятнадцать погибших уже были похоронены родственниками к тому моменту, когда солдаты прибыли в Мафу для эвакуации трупов, сказал чиновник.

„Они убили много людей и сожгли множество магазинов и жилых домов. Нам еще предстоит выяснить точное число погибших в результате нападения“, – добавил он. Дунгус предположил, что нападение было местью „за убийство двух террористов „Боко Харам“ народными мстителями из деревни“.

„Около 150 предполагаемых террористов „Боко Харам“, вооруженных винтовками и ручными противотанковыми гранатометами, напали на район Мафа на более чем 50 мотоциклах около 16:00 в воскресенье“, – заявил представитель полиции штата Йобе Абдулкарим Дунгус.

„Кроме того, неустановленное количество погибших из близлежащих деревень, которые попали под атаку, было забрано и похоронено их родственниками до прибытия солдат, – добавил чиновник. – Многие люди до сих пор числятся пропавшими без вести, и их местонахождение неизвестно“.

„Боко Харам“ и другие экстремистские группировки ведут 15-летнюю повстанческую деятельность на северо-востоке Нигерии, в результате которой погибло более 40 тысяч человек. Центральные и северо-западные районы Нигерии уже много лет страдают от бандитов, которые совершают набеги на деревни, убивают и похищают местных жителей, а также сжигают дома после их разграбления.