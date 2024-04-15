Более 30 человек погибли из-за наводнений в Афганистане

В Афганистане в результате наводнений, вызванных сезонными дождями, погибли по меньшей мере 33 человека. Еще 27 получили ранения. Об этом в воскресенье, 14 апреля, сообщили представители радикального исламистского движения "Талибан".

Представитель талибов в министерстве по ликвидации последствий стихийных бедствий Афганистана Абдулла Джанан Сайек рассказал, что внезапные паводки были зафиксированы 12 апреля в столице Кабуле и нескольких провинциях по всей стране. По его словам, более 600 домов были разрушены, погибли около 200 голов скота. Наводнение также повредило около 800 гектаров сельскохозяйственных угодий и более 85 километров дорог, указал Сайек.