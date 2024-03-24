Более 200 похищенных детей и их учителя освобождены в Нигерии

Как сообщает агентство Reuters, в операции по освобождению похищенных участвовали армия и служба безопасности Нигерии. Местные власти не уточнили, как и на каких условиях удалось освободить заложников, и остаются ли в плену ещё похищенные.

Около полусотни вооружённых людей напали 7 марта на школу в посёлке Курига на севере Нигерии и захватили в заложники более 300 учащихся в возрасте от семи до 15 лет. Некоторых из них позже отпустили, но как минимум 286 детей нападавшие увезли с собой. Позже похитители потребовали за их освобождение выкуп в размере одного миллиона найра (это местная валюта), что составляет 620 432 доллара.