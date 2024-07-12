Более 20 стран и ЕС подписали Договор по Украине

Как поясняется на сайте Еврокомиссии, его цель - координация и ускорение коллективных усилий по удовлетворению всеобъемлющих потребностей Украины в сфере безопасности, изложенных в Совместной декларации о поддержке Украины, принятой на саммите НАТО в Вильнюсе в 2023 году, а также в соглашениях и договоренностях по безопасности, которые каждая из подписавших сторон заключила с Украиной.