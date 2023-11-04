Более 150 человек погибли на западе Непала в результате сильного землетрясения.

Больше всего пострадавших — в труднодоступных районах Джаджаркот и Рукум, примерно в 500 км к западу от столицы страны, Катманду. Для оказания помощи спасателям задействованы военные и службы безопасности.

Мощные подземные толчки ощущались и в столице Непала, а также в городах соседней Индии, включая Дели.

Представитель армии сообщил, что более 100 человек получили ранения. Больница Джаджаркота заполнена ранеными.

В течение часа после основного землетрясения произошло еще три повторных, многие люди провели остаток ночи на открытом воздухе.

На видео местных СМИ видны обрушившиеся фасады многоэтажных кирпичных домов. Люди раскапывают завалы, пытаясь найти выживших под обломками.

Сообщается, что премьер-министр Непала Пушпа Камаль Дахал срочно выехал в пострадавший от землетрясения регион. В соцсети X (бывший твиттер) он выразил свое глубокое сожаление по поводу гибели людей и имущества и сказал, что приказал службам безопасности немедленно начать операцию по спасению и оказанию помощи.