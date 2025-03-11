Боевики в Пакистане обстреляли пассажирский поезд

Нападение на поезд компании Jaffar Express, следовавший из города Кветта в Равалпинди, произошло на юго-западе страны, в провинции Белуджистан.

Движение поезда в результате действий боевиков было остановлено. Состав находится в тоннеле, сообщает Reuters. Агентство AFP со ссылкой на представителя полиции пишет, что поезд был остановлен прямо перед тоннелем в горах.

По данным полиции, близ тоннеля был слышен взрыв, а также стрельба. В местности, где был остановлен поезд, отсутствует мобильная связь и доступ в интернет, сообщили Би-би-си местные власти.