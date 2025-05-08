BMW, Adidas и другие немецкие компании заявили об ответственности за укрепление власти Гитлера

В заявлении, которое опубликовали немецкие газеты Die Zeit, Süddeutsche Zeitung и Frankfurter Allgemeine Zeitung, говорится, что 8 мая — это день памяти о 60 миллионах погибших по всему миру, а также „день, когда мы обязаны задаться вопросом, как все это стало возможным“.

„Приход к власти национал-социалистов в 1933 году был бы невозможен без провала тогдашних ответственных лиц в политике, армии, судебной системе и экономике. Немецкие компании способствовали укреплению власти национал-социалистов. Преследуя собственные выгоды, многие фирмы и их представители были вовлечены в этот процесс. Сегодня мы, как немецкие предприятия, берем на себя ответственность за то, чтобы сохранить память о преступлениях времен нацизма“, — сказано в заявлении.