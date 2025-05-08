BMW, Adidas и другие немецкие компании заявили об ответственности за укрепление власти Гитлера

В заявлении, которое опубликовали немецкие газеты Die Zeit, Süddeutsche Zeitung и Frankfurter Allgemeine Zeitung, говорится, что 8 мая — это день памяти о 60 миллионах погибших по всему миру, а также „день, когда мы обязаны задаться вопросом, как все это стало возможным“.
„Приход к власти национал-социалистов в 1933 году был бы невозможен без провала тогдашних ответственных лиц в политике, армии, судебной системе и экономике. Немецкие компании способствовали укреплению власти национал-социалистов. Преследуя собственные выгоды, многие фирмы и их представители были вовлечены в этот процесс. Сегодня мы, как немецкие предприятия, берем на себя ответственность за то, чтобы сохранить память о преступлениях времен нацизма“, — сказано в заявлении.
„Эти преступления напоминают нам, как хрупка демократия и как важно это осознавать снова и снова. <…> Демократия живет участием — и несогласием. Ей необходимы принципы и мужество. В 1933 году и позднее слишком многие молчали, отворачивались и закрывали глаза. Из этого проистекает наша ответственность — за прошлое, за настоящее и за будущее“, — добавляют авторы.
Как отмечает Die Zeit, с инициативой выступить с совместным заявлением в 80-ю годовщину окончания Второй мировой войны к немецким компаниям обратились руководители Bayer, BASF, Evonik и Siemens. Это произошло после того, как в январе этого года они приняли участие в памятной церемонии, посвященной освобождению концлагеря Аушвиц-Биркенау.
В итоге заявление подписали руководители 49 крупных немецких компаний.
Среди них — Adidas, BMW Group, Bosch, Deutsche Bahn, DHL Group, Hugo Boss, Henkel, Lufthansa Group, Mercedes Benz, Rheinmetall, Uniper, Volkswagen, Porsche и другие.
В Европе годовщину окончания Второй мировой войны отмечают 8 мая — день, когда вступил в силу документ о капитуляции немецких войск, подписанный представителями западных союзников во французском Реймсе.
Во времена нацистской Германии многие крупные немецкие компании сотрудничали с режимом Гитлера. Так, на сайте автоконцерна BMW есть раздел, в котором говорится, что в эпоху национал-социализма он из компании по производству транспортных средств превратился в компанию по производству вооружений и стал играть важную роль в военной экономике Германии.
Некоторые компании отрицали свою причастность к преступлениям нацистов даже спустя десятилетия. Как писал Der Spiegel, в частности, компания Bayer долго „хранила благоговейную память“ о председателе правления Фрице тер Меере, который был осужден за то, что его компания участвовала в строительстве концентрационного лагеря Моновиц.