2025.05.08 15:50

BMW, Adidas и другие немецкие компании заявили об ответственности за укрепление власти Гитлера

 
BBC Russian
Nacistinės Vokietijos lyderis Adolfas Hitleris 1934 m. partijos konferencijoje
Nacistinės Vokietijos lyderis Adolfas Hitleris 1934 m. partijos konferencijoje
ФОТО: Andreas Wolochow | Shutterstock

Крупный немецкий бизнес, включая Siemens, BMW Group, Hugo Boss и Adidas, выступил с совместным заявлением об ответственности компаний Германии за укрепление власти национал-социалистов во главе с Адольфом Гитлером в первой половине ХХ века.

В заявлении, которое опубликовали немецкие газеты Die Zeit, Süddeutsche Zeitung и Frankfurter Allgemeine Zeitung, говорится, что 8 мая — это день памяти о 60 миллионах погибших по всему миру, а также „день, когда мы обязаны задаться вопросом, как все это стало возможным“.

„Приход к власти национал-социалистов в 1933 году был бы невозможен без провала тогдашних ответственных лиц в политике, армии, судебной системе и экономике. Немецкие компании способствовали укреплению власти национал-социалистов. Преследуя собственные выгоды, многие фирмы и их представители были вовлечены в этот процесс. Сегодня мы, как немецкие предприятия, берем на себя ответственность за то, чтобы сохранить память о преступлениях времен нацизма“, — сказано в заявлении.

„Эти преступления напоминают нам, как хрупка демократия и как важно это осознавать снова и снова. <…> Демократия живет участием — и несогласием. Ей необходимы принципы и мужество. В 1933 году и позднее слишком многие молчали, отворачивались и закрывали глаза. Из этого проистекает наша ответственность — за прошлое, за настоящее и за будущее“, — добавляют авторы.

Как отмечает Die Zeit, с инициативой выступить с совместным заявлением в 80-ю годовщину окончания Второй мировой войны к немецким компаниям обратились руководители Bayer, BASF, Evonik и Siemens. Это произошло после того, как в январе этого года они приняли участие в памятной церемонии, посвященной освобождению концлагеря Аушвиц-Биркенау.

В итоге заявление подписали руководители 49 крупных немецких компаний.

Среди них — Adidas, BMW Group, Bosch, Deutsche Bahn, DHL Group, Hugo Boss, Henkel, Lufthansa Group, Mercedes Benz, Rheinmetall, Uniper, Volkswagen, Porsche и другие.

В Европе годовщину окончания Второй мировой войны отмечают 8 мая — день, когда вступил в силу документ о капитуляции немецких войск, подписанный представителями западных союзников во французском Реймсе.

Во времена нацистской Германии многие крупные немецкие компании сотрудничали с режимом Гитлера. Так, на сайте автоконцерна BMW есть раздел, в котором говорится, что в эпоху национал-социализма он из компании по производству транспортных средств превратился в компанию по производству вооружений и стал играть важную роль в военной экономике Германии.

Некоторые компании отрицали свою причастность к преступлениям нацистов даже спустя десятилетия. Как писал Der Spiegel, в частности, компания Bayer долго „хранила благоговейную память“ о председателе правления Фрице тер Меере, который был осужден за то, что его компания участвовала в строительстве концентрационного лагеря Моновиц.

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