Bloomberg: в руководстве Украины отрицают раскол между Залужным и Зеленским

В офисе президента Украины не видят признаков раскола между военным и политическим руководством Украины после интервью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного журналу The Economist о ситуации на фронте. Об этом пишет агентство Bloomberg, журналисты которого поговорили с украинскими официальными лицами.
Предположения о существенных разногласиях появились после того, как президент Украины Владимир Зеленский публично оспорил высказывания Залужного. В частности, статью о признаках «нарастающего раскола» выпустила газета The New York Times.
В интервью The Economist главком ВСУ, среди прочего, заявил, что война с Россией «зашла в тупик», а украинское наступление рискует смениться позиционной войной, которая может затянуться на годы. Для выхода из этой ситуации, по мнению Залужного, Украине нужны инновационные военные технологии.
В ответ замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что интервью главкома ВСУ вызвало «панические настроения» у международных партнеров. Он высказал мнение, что происходящее на фронте не нужно комментировать, потому что это «облегчает работу агрессору». «Если таким образом [благодаря статье] мы каким-то образом достигнем успехов — возможно, это очень глубокий какой-то стратегический замысел. Но мне, например, честно говоря, [кажется] это очень странным», — сказал Жовква.
Зеленский сказал, что не считает ситуацию на фронте патовой. Украина, по его словам, пытается беречь своих военных в ситуации, когда Россия за счет своей авиации контролирует небо.
В Офисе президента Украины раскол отрицают. Глава ведомства Андрей Ермак заявил журналистке украинского телеканала «1+1» Наталье Мосейчук, что у властей страны единая позиция — победить Россию. «Я не вижу признаков того, что в военно-политическом руководстве сегодня есть какие-то другие позиции. У нас единая позиция — победить в этой войне», — сказал Ермак в интервью, отрывок которого опубликовала Мосейчук.
«Президент сделал чрезвычайно важное уточнение, — сказал Bloomberg советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. — Я не вижу никаких разногласий или конфликтов на уровне высшего военно-политического руководства». По его словам, Зеленский и Залужный общаются практически каждый день, и за последние месяцы в их беседах не произошло никаких изменений. В частности, президент и главком продолжают обсуждать корректировку военной стратегии Украины.
Другой человек из окружения Зеленского, поговоривший с Bloomberg на условиях анонимности, охарактеризовал отношения президента и главкома как нечто далекое от «громких заголовков» в СМИ.