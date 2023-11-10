Bloomberg: в руководстве Украины отрицают раскол между Залужным и Зеленским

В офисе президента Украины не видят признаков раскола между военным и политическим руководством Украины после интервью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного журналу The Economist о ситуации на фронте. Об этом пишет агентство Bloomberg, журналисты которого поговорили с украинскими официальными лицами.

Предположения о существенных разногласиях появились после того, как президент Украины Владимир Зеленский публично оспорил высказывания Залужного. В частности, статью о признаках «нарастающего раскола» выпустила газета The New York Times.

В интервью The Economist главком ВСУ, среди прочего, заявил, что война с Россией «зашла в тупик», а украинское наступление рискует смениться позиционной войной, которая может затянуться на годы. Для выхода из этой ситуации, по мнению Залужного, Украине нужны инновационные военные технологии.