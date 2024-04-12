Bloomberg: у США нет "плана Б" для военной помощи Украине

По словам собеседников агентства, Белый дом разочарован как республиканцами, задерживающими с осени 2023 года помощь Киеву, так и союзниками в Европе, которым, по мнению администрации Джо Байдена, следовало бы передать Украине прибыль от замороженных активов России.

Помимо этого, в Вашингтоне считают, что государства Евросоюза должны оперативно отреагировать на просьбу Киева и организовать поставку систем ПВО "Пэтриот" из собственных запасов.