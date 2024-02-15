Bloomberg: Трамп в случае избрания хочет надавить и на Украину, и на РФ

Несколько дней назад, выступая в Южной Каролине, Трамп сказал, что предупреждал союзников о том, что США не придут им на помощь в случае нападения России, если они не будут тратить больше 2% ВВП на оборону. Бывший президент даже выразился в том смысле, что "поощрил" бы Россию за такое гипотетическое нападение. Слова Трампа вызвали резкую критику Белого дома и его оппонентов в США и неприятие руководства НАТО и ряда стран союза. Сам Трамп публикацию Bloomberg не комментировал.