Bloomberg: Трамп хочет прекращения огня в Украине к Пасхе

Новый план обсудят во Франции

Для разработки нового плана оборонных расходов лидеры нескольких стран ЕС, в числе которых ФРГ, Италия и Великобритания, были приглашены 17 февраля в Париж. Как пишет Bloomberg, ситуация не терпит отлагательств, поскольку Вашингтон может „подтолкнуть“ президента Украины Владимира Зеленского к „катастрофической сделке“ с Россией, если европейские лидеры не смогут быстро согласовать план по предоставлению Киеву военной помощи.