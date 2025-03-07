Bloomberg: США требуют от Украины согласия на скорейшее прекращение огня в качестве условия сделки по ископаемым

По словам собеседников агентства, Вашингтон дал понять, что Трамп готов подписать соглашение по ископаемым при условии, если президент Украины Владимир Зеленский согласится на „реальный путь к перемирию и переговорам с Москвой“.

Bloomberg отмечает, что это условие — главная причина того, что соглашение по редкоземельным металлам до сих пор не подписано.