2025.03.07 10:06

Bloomberg: США требуют от Украины согласия на скорейшее прекращение огня в качестве условия сделки по ископаемым

 
rus.DELFI.lv
Trumpas vėl kalba apie derybose su Ukraina ir Rusija padarytą „didelę pažangą“
Trumpas vėl kalba apie derybose su Ukraina ir Rusija padarytą „didelę pažangą“
ФОТО: Al Drago - Pool via CNP | Scanpix

Президент США Дональд Трамп хочет связать сделку по редкоземельным металлам с требованием к Украине взять на себя обязательство по скорейшему прекращению огня с Россией. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников, пишет Meduza.

По словам собеседников агентства, Вашингтон дал понять, что Трамп готов подписать соглашение по ископаемым при условии, если президент Украины Владимир Зеленский согласится на „реальный путь к перемирию и переговорам с Москвой“.

Bloomberg отмечает, что это условие — главная причина того, что соглашение по редкоземельным металлам до сих пор не подписано.

Источники утверждают, что в ближайшие дни могут произойти изменения в вопросе подписания соглашения. Однако другие собеседники предупредили, что позиция США может измениться, так как Трамп „известен способностью менять свое мнение“.

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