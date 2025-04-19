Bloomberg: США „открыты“ для признания Крыма российским

Администрация президента США Дональда Трампа готова признать российский „контроль“ над аннексированным РФ украинским полуостровом Крым в рамках более широкого мирного соглашения между Москвой и Киевом. Об этом в четверг, 18 апреля, сообщило агентство Bloomberg ссылкой на информированные источники.

Собеседники агентства уточнили, что решение об этом еще не принято. Белый дом и Госдепартамент не ответили на запрос журналистов о комментарии. Чиновник США, знакомый с ходом переговоров по мирному урегулированию в Украине, отказался отвечать Bloomberg на вопрос о возможности признания Крыма российским.

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