2025.04.19 18:00

Bloomberg: США „открыты“ для признания Крыма российским

 
Deutsche Welle
Donaldas Trumpas
Donaldas Trumpas
ФОТО: Hu Yousong | Zuma / Scanpix

В Вашингтоне готовы признать „контроль“ РФ над аннексированным украинским полуостровом в рамках более широкого мирного соглашения между Москвой и Киевом, пишет агентство Bloomberg ссылкой на информированные источники.

Администрация президента США Дональда Трампа готова признать российский „контроль“ над аннексированным РФ украинским полуостровом Крым в рамках более широкого мирного соглашения между Москвой и Киевом. Об этом в четверг, 18 апреля, сообщило агентство Bloomberg ссылкой на информированные источники.

Собеседники агентства уточнили, что решение об этом еще не принято. Белый дом и Госдепартамент не ответили на запрос журналистов о комментарии. Чиновник США, знакомый с ходом переговоров по мирному урегулированию в Украине, отказался отвечать Bloomberg на вопрос о возможности признания Крыма российским.

Зеленский: Вопрос о территориях должен решать народ Украины

14 апреля спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф в интервью телеканалу Fox News заявил, что президент РФ Владимир Путин стремится к миру в Украине, но „самой большой проблемой в этом конфликте“ являются пять украинских территорий, которые Кремль требует признать российскими. Речь идет о Крыме, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

На следующий день украинский президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в Одессе прокомментировал слова Уиткоффа так: „Все территории принадлежат унитарному государству Украина. Поэтому … о территории нашего государства может говорить только народ Украины“.

Трамп грозит прекратить посредничество в урегулировании

18 апреля президент США Дональд Трамп пригрозил прекратить посреднические усилия, если Россия и Украина „очень скоро“ не заключат мир. При этом Трамп отказался назвать какой-либо дедлайн и выразил надежду, что до прекращения американского посредничества дело „не дойдет“.

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Источник
Deutsche Welle
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