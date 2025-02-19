Bloomberg: США не снимут санкции с РФ до сделки по Украине

Администрация президента США Дональда Трампа сохранит в силе санкции в отношении России по крайней мере до заключения сделки по завершению войны в Украине. Именно такое обещание дал госсекретарь США Марко Рубио европейским союзникам Вашингтона, пишет во вторник, 18 февраля, агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.
Утоняется, что тема была поднята 18 февраля в ходе беседы Рубио с европейскими партнерами, которую он провел после того, как принял участие в переговорах по Украине с российской стороной в составе американской делегации в Эр-Рияде.
„Решение США снять ограничения на раннем этапе серьезно подорвало бы усилия Европы, направленные на то, чтобы лишить (президента РФ Владимира. - Ред.) Путина денег, необходимых ему для финансирования своей военной машины“, - констатирует Bloomberg.
Сообщение Госдепа США о беседе Рубио с европейскими партнерами
К моменту публикации пресс-служба Госдепа США не соглашалась комментировать сведения Bloomberg о вероятных заявлениях Марко Рубио по санкциям в отношении РФ. На сайте американского внешнеполитического ведомства говорится, что госсекретарь США Марко Рубио сразу после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Эр-Рияде провел беседу с министрами иностранных дел Франции, Германии, Италии, Великобритании и Верховным представителем ЕС по иностранным делам.
„Госсекретарь проинформировал министров иностранных дел об итогах этой встречи. Группа договорилась поддерживать тесные контакты в процессе работы по достижению долгосрочного прекращения конфликта в Украине“, - говорится в пресс-релизе.
Сам Рубио ранее в тот же день заявил, что для достижения соглашения по завершению войны в Украине всем сторонам придется пойти на уступки. При этом он отметил, что любое подобное соглашение должно получить поддержку всех сторон.
19 февраля в ЕС был согласован очередной, 16-ый пакет антивоенных санкций в отношении РФ. Он должен вступить в силу 24 февраля 2025 года - в третью годовщину начала полномасштабного российского вторжения в соседнее государство.