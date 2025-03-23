Bloomberg: США хотят достичь перемирия в Украине к 20 апреля

Белый дом стремится достичь соглашения о прекращении огня в Украине к Пасхе, 20 апреля. Об этом сообщило в воскресенье, 23 марта, американское агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

Bloomberg: Поставлен срок 20 апреля, но он маловероятен

По их данным, сама администрация США признает, что эти сроки могут сместиться, так как позиции воюющих сторон во многом противоположны. Bloomberg цитирует представителя Совета национальной безопасности США Брайана Хьюза, который выступил против того, чтобы „условия переговоров или сроки обсуждались в СМИ“.