Bloomberg: РФ готова помочь Трампу в переговорах с Ираном

В феврале Трамп сообщил президенту РФ Владимиру Путину о заинтересованности в такой помощи, а несколько дней спустя высокопоставленные чиновники его администрации обсудили этот вопрос со своими российскими коллегами на переговорах в Саудовской Аравии, рассказал собеседник агентства, пожелавший остаться анонимным.

К моменту публикации Белый дом не ответил на просьбу журналистов о комментарии. Ни Россия, ни Иран не подтверждали информацию о подобном запросе, но и не отвергали ее, указывает Bloomberg.

Москва и Тегеран о возможном посредничестве РФ