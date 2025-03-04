Bloomberg: РФ готова помочь Трампу в переговорах с Ираном

В феврале Трамп сообщил президенту РФ Владимиру Путину о заинтересованности в такой помощи, а несколько дней спустя высокопоставленные чиновники его администрации обсудили этот вопрос со своими российскими коллегами на переговорах в Саудовской Аравии, рассказал собеседник агентства, пожелавший остаться анонимным.
К моменту публикации Белый дом не ответил на просьбу журналистов о комментарии. Ни Россия, ни Иран не подтверждали информацию о подобном запросе, но и не отвергали ее, указывает Bloomberg.
Москва и Тегеран о возможном посредничестве РФ
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил в ответ на запрос агентства, что „Россия считает, что Соединенным Штатам и Ирану следует решать все проблемы путем переговоров“ и что Москва „готова делать все, что в ее силах, чтобы добиться этого“.
В то же время официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, отвечая на вопрос, предлагала ли Россия себя в качестве посредника на переговорах между Тегераном и Вашингтоном, указал, что предлагать свою помощь - „естественно“ для стран.
„Учитывая важность этих вопросов, вполне возможно, что многие стороны проявят добрую волю и готовность помочь в решении различных проблем, - сказал он 3 марта в Тегеране в ходе транслирующейся в телеэфире пресс-конференции. - С этой точки зрения вполне естественно, что страны предложат помощь, если она потребуется“.