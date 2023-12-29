Bloomberg: Киев просит международных доноров начать финансирование бюджета в январе

 
bbcrussian.com
Ukrainos vėliava
Ukrainos vėliava
ФОТО: AFP / Scanpix

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль запросил экстренную встречу с международными донорами страны на фоне неопределенности по поводу бюджета на следующий год и задержки западной помощи, пишет Bloomberg.

В письме, направленном координационной группе, контролирующей финансирование, Шмыгаль заявил, что финансирование необходимо уже в следующем месяце и должно быть направлено на основные бюджетные нужды Украины.

«Чтобы поддерживать макроэкономическую стабильность, крайне необходимо, чтобы мы получили достаточное, немедленное и прогнозируемое финансирование, начиная с января 2024 года», –говорится в письме, которое цитирует агентство.

Шмыгаль также отметил, что Украина не может ожидать финансирования социальных нужд до марта.

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bbcrussian.com
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