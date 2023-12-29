Bloomberg: Киев просит международных доноров начать финансирование бюджета в январе

В письме, направленном координационной группе, контролирующей финансирование, Шмыгаль заявил, что финансирование необходимо уже в следующем месяце и должно быть направлено на основные бюджетные нужды Украины.

«Чтобы поддерживать макроэкономическую стабильность, крайне необходимо, чтобы мы получили достаточное, немедленное и прогнозируемое финансирование, начиная с января 2024 года», –говорится в письме, которое цитирует агентство.