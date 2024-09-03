Bloomberg: Иран готовит поставку РФ баллистических ракет

Иран в ближайшее время может поставить России баллистические ракеты, сообщило в понедельник, 2 сентября, агентство Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников. Они не обозначили тип и масштаб возможных поставок и не назвали сроков, однако один из собеседников агентства выразил уверенность, что счет идет на дни.

США и другие союзники по НАТО неоднократно предостерегали Тегеран от подобного шага и предпринимают дипусилия, чтобы предотвратить его. Совет национальной безопасности при Белом доме, МИД Ирана и его представительство при ООН не ответили за запросы Bloomberg о комментарии.