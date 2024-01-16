Bloomberg: банки Китая ужесточат ограничения для клиентов из России

По словам собеседников агентства, по крайней мере два крупных китайских банка в последние недели начали проверки своего бизнеса с Россией, в первую очередь - трансграничных операций и финансирования российских клиентов.
По результатам проверки банки прекратят обслуживание компаний, внесенных в санкционные списки, и перестанут предоставлять финансовые услуги российскому оборонно-промышленному комплексу вне зависимости от того, в какой валюте и в какой юрисдикции проходят транзакции, говорят источники Bloomberg. Проверки коснутся и нероссийских компаний, ведущих бизнес с Россией либо поставляющих в Россию товары через третьи страны.
Крупнейшие государственные банки Китая в прошлом соблюдали американские ограничительные меры против Ирана и КНДР, опасаясь попасть под вторичные санкции и потерять доступ к операциям в долларах, отмечает Bloomberg. Официально Пекин не присоединялся к санкциям против России в ответ на её полномасштабное вторжение в Украину. Однако после введения ограничений китайские банки сократили работу с российскими клиентами, находящимися под санкциями. Например, перестали работать за рубежом карты китайской платёжной системы Union Pay, выпущенные российскими банками, которые попали в санкционные списки.
Летом 2023 года российские финансовые организации столкнулись с запретом проводить переводы, в частности в юанях, в Европу и США через Bank of China.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию о проверках китайскими банками российских сделок, заявил, что вопрос соблюдения санкций Китаем не входит в компетенцию Кремля. Песков также не стал отвечать на вопрос, есть ли у Москвы альтернативные планы проведения финансовых операций с Пекином, передаёт "Интерфакс".
Китай для России — крупнейший рынок сбыта сырья (32% экспорта) и главный поставщик товаров (41% импорта).
Сближение Москвы и Пекина вызывает опасения у западных лидеров. Американская разведка указывала, что Китай помогает России обходить западные санкции и, возможно, предоставляет Москве военные технологии и технологии двойного назначения для войны в Украине. Китай неоднократно утверждал, что страна придерживается нейтралитета и не продаёт оружие в зоны конфликта.
В декабре Вашингтон и Лондон в очередной раз расширили санкции, включив в список компании из Китая, Турции, Сербии, ОАЭ и Узбекистана, через которые в Россию поставляются находящиеся под ограничениями товары.