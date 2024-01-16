Bloomberg: банки Китая ужесточат ограничения для клиентов из России

По словам собеседников агентства, по крайней мере два крупных китайских банка в последние недели начали проверки своего бизнеса с Россией, в первую очередь - трансграничных операций и финансирования российских клиентов.

По результатам проверки банки прекратят обслуживание компаний, внесенных в санкционные списки, и перестанут предоставлять финансовые услуги российскому оборонно-промышленному комплексу вне зависимости от того, в какой валюте и в какой юрисдикции проходят транзакции, говорят источники Bloomberg. Проверки коснутся и нероссийских компаний, ведущих бизнес с Россией либо поставляющих в Россию товары через третьи страны.