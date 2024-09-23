Bloomberg: Apollo предложит миллиардные инвестиции в Intel

В настоящий момент менеджмент испытывающего финансовые трудности технологического гиганта взвешивает предложение Apollo, уточнили агентству источники. Они добавили, что окончательных решений пока нет, а размер потенциальных инвестиций может измениться, предположив также, что эти переговоры вполне могут сорваться, что приведет к отсутствию сделки.

Intel отказалась комментировать сообщение Bloomberg, а Apollo не ответила на запрос агентства Reuters о комментарии. Акции компания Intel, которая когда-то была самым крупным чипмейкером в мире, потеряли с начала года почти 60 процентов своей стоимости, отмечает Reuters. Ранее в этом году Apollo заявила, что приобретет 49 процентов акций совместного предприятия, связанного с новым производственным комплексом Intel в Ирландии, за 11 миллиардов долларов (около 10 млрд евро).