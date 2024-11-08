Блогер из Беларуси возмущается, что не может расплатиться белорусской карточкой в Вильнюсе

„У меня не работают ни долларовая, ни евровая карты. Альфа-Банк в Вильнюсе не работает. Не знаю, с чем это связано. Еще на Каменном Логе расплачивалась, а тут все. Еб***на. Я очень злая“, — пожаловалась блогерка в сториc, сопроводив ее подписями с нецензурной лексикой.
Напомним, что на работу многих белорусских банков повлияли санкции, введенные против нашей страны после начала полномасштабной войны в Украине в 2022 году. Конечно, ситуация здесь сложилась лучшая, чем для российских банков, но далеко не безоблачная.
В начале октября стало известно, что Великобритания ввела новые санкции против белорусского Альфа-Банка. Основанием для этого наказания стало то, что банк участвует в „извлечении выгоды или поддержке правительства Беларуси посредством ведения бизнеса в секторе, имеющем для него стратегическое значение, а именно — в белорусском секторе финансовых услуг“. Тогда в банке успокоили белорусов, что это не должно повлиять на их работу, по крайней мере, внутри страны.
Однако предыдущие санкции так или иначе затронули интересы клиентов: например, банк ввел комиссию за ведение счетов в долларах и евро. Также стоит упомянуть, что пресс-служба банка ранее заявляла, что платежи по его картам Visa и Mastercard доступны по всему миру, но, как мы видим теперь, это не так.