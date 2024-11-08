Блогер из Беларуси возмущается, что не может расплатиться белорусской карточкой в Вильнюсе

„У меня не работают ни долларовая, ни евровая карты. Альфа-Банк в Вильнюсе не работает. Не знаю, с чем это связано. Еще на Каменном Логе расплачивалась, а тут все. Еб***на. Я очень злая“, — пожаловалась блогерка в сториc, сопроводив ее подписями с нецензурной лексикой.

Напомним, что на работу многих белорусских банков повлияли санкции, введенные против нашей страны после начала полномасштабной войны в Украине в 2022 году. Конечно, ситуация здесь сложилась лучшая, чем для российских банков, но далеко не безоблачная.