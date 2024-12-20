Блинкен: Украина должна решить, бороться или договариваться

Блинкен: Прекращение огня в Украине должно быть справедливым и прочным

В интервью агентству Bloomberg, опубликованному в тот же день, госсекретарь США заявил, что „было бы хорошо“ добиться прекращения огня в Украине, „если украинцы этого хотят“. Однако, добавил он, „оно должно быть справедливым и прочным“. „А чтобы оно было прочным, необходимо иметь определенные гарантии того, что Россия не сможет просто отдохнуть, перестроиться, а затем снова напасть. Давление, которое мы оказываем с помощью санкций, экспортного контроля, все усиливается и усиливается. Оно становится все тяжелее и тяжелее для России“, - сказал глава американского внешнеполитического ведомства.