Блинкен: У США есть серьезные опасения, что объявленный результат не отражает волю венесуэльского народа

Госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя официально объявленные итоги прошедших в воскресенье в Венесуэле президентских выборов, заявил:
„Мы только что ознакомились с заявлением Венесуэльской избирательной комиссии. У нас есть серьезные опасения, что объявленный результат не отражает волю или голоса венесуэльского народа“, — сказал Блинкен. По данным властей страны, избирательную гонку с результатом 51,2% выиграл действующий президент Николас Мадуро. Его соперник Эдмундо Гонсалес получил 44,2% голосов.
Мадуро в третий раз баллотировался на пост президента страны.
Выступая в Токио в понедельник вскоре после объявления итогов выборов, Блинкен заявил, что США обеспокоены тем, что результат не отражает ни волю, ни голоса венесуэльского народа. Он призвал должностных лиц избирательных комиссий опубликовать полные результаты прозрачно и немедленно и сказал, что США и международное сообщество отреагируют соответствующим образом.
„Мы видели объявление Венесуэльской избирательной комиссии совсем недавно, — сказал он. — У нас есть серьезные опасения, что объявленные результаты не отражают волю или голоса венесуэльского народа“.
„Крайне важно, чтобы каждый голос был подсчитан справедливо и прозрачно, чтобы избирательные органы немедленно и без промедления делились информацией с оппозицией и независимыми наблюдателями и чтобы избирательные органы публиковали результаты голосования. Международное сообщество очень внимательно следит за этим и отреагирует соответствующим образом“, — сказал Блинкен.
В Венесуэле объявление результатов воскресных выборов было отложено на несколько часов, и Национальный избирательный совет, который контролируется сторонниками Мадуро, заявил, что Мадуро обеспечил себе большинство с результатом 51% голосов, что противоречит результатам нескольких экзит-полов.
Лидер оппозиции Мария Корина Мачадо была отстранена от участия в выборах. После объявления официальных результатов выборов она заявила, что, по их данным, кандидат от оппозиции Эдмундо Гонсалес набрал 70% голосов.
„Венесуэльцы и весь мир знают, что произошло“, — сказал Гонсалес в своем первом выступлении после объявления результатов голосования.
Международная реакция
„Волю венесуэльского народа необходимо уважать. Несмотря на многочисленные проблемы, мы продолжим работать над более демократическим, процветающим и безопасным будущим для народа Венесуэлы“, — заявила в преддверии оглашения результатов выборов вице-президент Камала Харрис
Президент Аргентины Хавьер Миллей незадолго до объявиления результатов венесуэльских выборов заявил, что его страна „не признает еще одного мошенничества и надеется, что на этот раз вооруженные силы будут защищать демократию и волю народа“.
Министры иностранных дел Перу, Эквадора, Арегентины, Парагвая, Уругвая, Панамы, Коста-Рики, Гратемалы и Доминиканской республики перед объявлением результатов выборов выступили с совместным заявлением, в котором призывают к прозрачности избирательных процедур.
„Мы считаем необходимым иметь гарантии того, что результаты выборов будут полностью соответствовать народной воле, выраженной венесуэльцами на избирательных участках. Этого можно достичь только посредством прозрачного подсчета голосов, который позволяет проводить проверку и контроль наблюдателей и делегатов всех кандидатов“, — говорится в заявлении.
Лидеры по всей Латинской Америке отреагировали на заявление избирательного органа Венесуэлы сразу после полуночи в понедельник о том, что президент Николас Мадуро выиграл третий президентский срок, несмотря на многочисленные экзит-полы, которые указывали на победу оппозиции.
„Режим Мадуро должен понять, что в объявленные результаты трудно поверить. Международное сообщество и особенно венесуэльский народ, включая миллионы венесуэльцев в изгнании, требуют полной прозрачности... Мы в Чили не признаем никаких результатов, которые не поддаются проверке“, — заявил президент Чили Габриэль Борик.
„Я осуждаю со всей резкостью всю совокупность нарушений с целью фальсификации, совершенных правительством Венесуэлы. Перу не примет нарушения народной воли венесуэльского народа“, — министр иностранных дел Перу Харьер Гонсалес-Олаэча.
Тем временем президенты Кубы, Гондураса и Боливии поздравили Мадуро в переизбранием.
„Николас Мадуро, мой брат, твоя победа, которая является победой боливарианского и чавистского народа, чисто и недвусмысленно разгромила проимпериалистическую оппозицию. Они также разгромили региональную, интервенционистскую и монроистскую правую. Народ высказался, и Революция победила“, — заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель.
„Наши особые поздравления и демократические, социалистические и революционные приветствия президенту Николасу Мадуро и храброму народу Венесуэлы за их неоспоримую победу, которая подтверждает их суверенитет и историческое наследие Командующего Уго Чавеса“, — заявил Гондураса Ксиомара Кастро.
Президент Боливии Луис Арсе выразил солидарность в Венесуэлой. „Мы внимательно следили за этим демократическим праздником и приветствуем тот факт, что воля венесуэльского народа на выборах была соблюдена. Мы хотим подтвердить нашу готовность продолжать укреплять наши узы дружбы, сотрудничества и солидарности с Боливарианской Республикой Венесуэла“, — сказал он.