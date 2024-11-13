Блинкен: США усилят помощь Украине до прихода Трампа

Вашингтон „продолжит наращивать все, что мы делаем для Украины, чтобы обеспечить ее эффективную защиту от российской агрессии“, сказал Блинкен журналистам в штаб-квартире НАТО, перечислив такие позиции военной помощи, как противовоздушная оборона, артиллерия, бронетехника. В Брюсселе состоялась его двусторонняя встреча с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, а также с руководством альянса, на которых они обсудили дальнейшую поддержку Украины.