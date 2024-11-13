Блинкен: США усилят помощь Украине до прихода Трампа

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен в среду, 13 ноября, пообещал передать Киеву „каждый доллар“, который имеется в распоряжении Вашингтона, до прихода к власти избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
Вашингтон „продолжит наращивать все, что мы делаем для Украины, чтобы обеспечить ее эффективную защиту от российской агрессии“, сказал Блинкен журналистам в штаб-квартире НАТО, перечислив такие позиции военной помощи, как противовоздушная оборона, артиллерия, бронетехника. В Брюсселе состоялась его двусторонняя встреча с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, а также с руководством альянса, на которых они обсудили дальнейшую поддержку Украины.
Партнеры Украины объединяют усилия
Целью этой встречи союзников, по словам Блинкена, было объединить усилия, чтобы „у Украины было достаточно денег, боеприпасов и мобилизованных войск для эффективной борьбы в 2025 году или мирных переговоров с позиции силы“.
В то же время Блинкен уклонился от ответа на вопрос о снятии ограничений для ВСУ на удары западным оружием вглубь территории России, отметив, что союзники Украины „адаптируются и приспосабливаются к ее потребностям“ на поле боя и продолжат это делать.