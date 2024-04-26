Блинкен подчеркнул важность дипломатии в связях США и КНР

США ввели контроль за экспортом в Китай высокотехнологичных товаров, которые могут иметь военное назначение, а также ограничивают американские инвестиции в некоторые высокотехнологичные отрасли КНР. Вашингтон считает эти меры необходимыми для укрепления национальной безопасности, тогда как Пекин расценивает их как попытку "подавить" развитие Китая.

Китай возмущен санкциями США в технологическом секторе или в отношении китайских компаний, принятыми в связи с войной России против Украины, поясняет агентство dpa. "В то же время Вашингтон обеспокоен влиянием Китая и, в частности, принял недавно закон, в соответствии с которым китайский концерн Bytedance будет обязан отказаться от своего приложения TikTok в США. Кроме того, США и другие западные страны критикуют Китай за его поддержку России в войне против Украины и за его военные угрозы в отношении Тайваня", - говорится в публикации.