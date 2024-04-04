Блинкен: мы должны построить мост для присоединения Украины к НАТО

Напомним, что министры иностранных дел стран НАТО отмечают 4 апреля 75-ю годовщину альянса.
"Украина станет членом НАТО. Наша цель на саммите – помочь построить мост к этому членству", – сказал Блинкен журналистам в Брюсселе.
Накануне 32 государства, входящие в состав альянса, договорились приступить к планированию своей более активной роли в координации военной помощи Украине. По словам дипломатов, согласно предложению Столтенберга, НАТО возьмет на себя часть координационной работы возглавляемой США коалиции "Рамштайн".
"Европа нуждается в Северной Америке для обеспечения своей безопасности, – сказал Столтенберг на церемонии в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. – В то же время Северная Америка также нуждается в Европе. Европейские союзники предоставляют вооруженные силы мирового класса, обширные разведывательные сети и уникальные дипломатические рычаги, увеличивающие мощь Америки".
Как сообщили дипломаты, Столтенберг также предложил создать фонд в размере 100 миллиардов евро (около 108 миллиардов долларов) для поддержки вооруженных сил Украины в течение пяти лет.
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил в четверг, что предложение Столтенберга о создании фонда для Украины заслуживает рассмотрения, но добавил, что важно не допустить дублирования структур. Планируемый фонд также должен учитывать национальные взносы, уже сделанные странами НАТО, пояснил Писториус на пресс-конференции в Берлине.
В четверг главы МИД стран НАТО отметили подписание в Вашингтоне 4 апреля 1949 года Североатлантического договора об учреждении альянса.
"Самые крупные сражения НАТО еще впереди, и мы должны быть к ним готовы", – сказал глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
Напомним, что два новых члена НАТО, Финляндия и Швеция, вступили в альянс в ответ на вторжение России в Украину.
В четверг министры также встречаются с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Ранее Кулеба сказал агентству Reuters, что будет настаивать на предоставлении большего количества систем ПВО Patriot для защиты от российских баллистических ракет.
"Я не хочу портить сегодняшнюю вечеринку по случаю дня рождения, но моим главным посланием сегодня будут "Патриоты", – сказал Кулеба, выступая вместе со Столтенбергом.