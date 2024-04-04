Блинкен: мы должны построить мост для присоединения Украины к НАТО

" Европа нуждается в Северной Америке для обеспечения своей безопасности, – сказал Столтенберг на церемонии в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. – В то же время Северная Америка также нуждается в Европе . Европейские союзники предоставляют вооруженные силы мирового класса, обширные разведывательные сети и уникальные дипломатические рычаги, увеличивающие мощь Америки".

Накануне 32 государства, входящие в состав альянса, договорились приступить к планированию своей более активной роли в координации военной помощи Украине. По словам дипломатов, согласно предложению Столтенберга, НАТО возьмет на себя часть координационной работы возглавляемой США коалиции "Рамштайн".

"Украина станет членом НАТО. Наша цель на саммите – помочь построить мост к этому членству", – сказал Блинкен журналистам в Брюсселе.

Как сообщили дипломаты, Столтенберг также предложил создать фонд в размере 100 миллиардов евро (около 108 миллиардов долларов) для поддержки вооруженных сил Украины в течение пяти лет.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил в четверг, что предложение Столтенберга о создании фонда для Украины заслуживает рассмотрения, но добавил, что важно не допустить дублирования структур. Планируемый фонд также должен учитывать национальные взносы, уже сделанные странами НАТО, пояснил Писториус на пресс-конференции в Берлине.

В четверг главы МИД стран НАТО отметили подписание в Вашингтоне 4 апреля 1949 года Североатлантического договора об учреждении альянса.

"Самые крупные сражения НАТО еще впереди, и мы должны быть к ним готовы", – сказал глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.