2024.07.10 17:19

Блинкен: Истребители F-16 на пути в Украину прямо сейчас

 
ru.DELFI.lt
JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas
JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas
ФОТО: RAQUEL CUNHA | Scanpix / Reuters

Истребители F-16 находятся на пути в Украину в данный момент, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время панели публичного форума НАТО, который проходит в Вашингтоне.

По словам госсекретаря, это самолеты из Дании и Нидерландов.

„F-16 в пути, это происходит прямо сейчас, пока мы говорим. Они будут летать в небе над Украиной этим летом“, - сказал Блинкен.

В пресс-релизе Белого Дома сообщается, что правительства Дании и Нидерландов при поддержке США передают Украине F-16 американского производства.

„Сейчас идет процесс передачи этих F-16, и Украина начнет летать на F-16 уже этим летом. На данный момент мы не можем предоставить дополнительные подробности из-за соображений оперативной безопасности“, - говорится в заявлении.

В Белом Доме также поблагодарили Бельгию и Норвегию за обязательство предоставить дополнительные самолеты, а также других членов Коалиции по наращиванию потенциала ВВС за их поддержку.

Издание VG ранее написало, что Норвегия передаст Украине 6 самолетов.

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