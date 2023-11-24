Bild: США и ФРГ хотят вынудить Киев начать переговоры с РФ

"Зеленский должен прийти к осознанию того, что так продолжаться не может. Без какой-либо просьбы извне. Он должен обратиться к своему народу по собственной воле и объяснить, что необходимо провести переговоры", — объяснил подход источник Bild в правительстве Германии.

Берлин и Вашингтон не намерены напрямую убеждать Зеленского в необходимости переговоров, а планируют фактически вынудить президента Украины пойти на это, используя в качестве рычага поставки оружия, утверждает Bild. По версии издания, союзники намерены снабжать Киев вооружением в тех количествах, которые позволят украинской армии удерживать нынешний фронт, но не освобождать оккупированные Россией территории.

По задумке США и Германии — крупнейших доноров военной помощи Украине — Киев должен подойти к переговорам в "стратегически выгодной переговорной позиции", чтобы обсуждать с Кремлем "суверенитет и территориальную целостность", утверждает Bild.

Власти США и Германии хотят вынудить президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры с Россией, пишет в пятницу, 24 ноября, в статье издания Bild военный обозреватель Юлиан Репке со ссылкой на единственный источник в правительственных кругах ФРГ .

По словам собеседника издания, министр обороны Германии Борис Писториус выступает против подобной тактики и поддерживает поставки вооружений, но "у него связаны руки". Такого же мнения придерживается и эксперт по вопросам обороны Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер, утверждает издание.

"Становится все более очевидным, что ведомство федерального канцлера не верит в победу Украины и вообще не хочет ее. Пакет вооружений, который Писториус привез в Украину, не является выражением цели "Украина должна победить". Скорее, это символизирует то, что поддержки так мало, что Украину толкают на переговоры", — заявил он Bild.

"План Б" для Украины

По словам источника Bild, у Германии и США якобы существует также "план Б", заключающийся в заморозке конфликта на нынешних рубежах. "То, к чему стремятся Берлин и Вашингтон в качестве альтернативы переговорам, — это замороженный конфликт без соглашения между конфликтующими сторонами", — сказал источник издания.