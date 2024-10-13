Bild: Германия перестала передавать Украине тяжелую технику

В статье также отмечается, что все оружие, которое канцлер ФРГ пообещал передать Украине в пятницу, 11 октября, уже было „обещано и профинансировано в прошлом году“. Таким образом, на самом деле новой военной помощи Киеву обещано не было, пишет Bild.

В ходе совместного выступления перед журналистами с Владимиром Зеленским Олаф Шольц заявил о необходимости проведения после встречи в швейцарском Бюргенштоке еще одной международной мирной конференции по урегулированию конфликта в Украине. В этот раз - с участием России. Но достижение мира, констатировал Шольц, может быть осуществлено только на основе международного права: „Мы не примем мира под диктовку России“, - сказал он.