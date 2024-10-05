„Бейрут превратился в зону боевых действий“. Израиль продолжает наносить удары по столице Ливана

Вечером в пятницу израильская авиация нанесла удар по основному пункту пересечения границы между двумя странами, фактически перекрыв доступ автотранспорта: теперь границу можно пересечь только пешком.

По данным ООН, „в результате израильских авиаударов“ из Ливана в Сирию хлынул поток беженцев, который оценивается в 200-300 тыс. человек.

Обитателей последних об ударах предупредили заранее, дав мирным жителям время на эвакуацию. Впрочем, как сообщают корреспонденты Би-би-си, все желающие покинуть эту территорию давно бежали оттуда на север, в Сирию.

В субботу утром израильское командование объявило об уничтожении „начиненных взрывчаткой“ оружейных складов „Хезболлы“, которые были устроены „в горах, зарослях и густо застроенных районах“.

Израильские военные также заявили, что „ликвидировали шахты туннелей, используемых террористами „Хезболлы““ в приграничных районах, попутно убив десятки боевиков, а также разрушили одну из расположенных на юге страны мечетей, которую группировка якобы использовала в качестве командного центра.

Кроме того, ночью ракетный удар был нанесен по жилому дому в Триполи, расположенном в 3000 км от Бейрута, в результате чего был убит новый лидер военизированного крыла ХАМАС Саид Атталла — вместе с женой и детьми.

Руководство ХАМАС подтвердило, что Атталла, его жена и две дочери действительно погибли в результате „сионистской бомбардировки“ лагеря беженцев Беддауи под Триполи.