Берлин выделит на новую военную помощь Украине 11 млрд евро

Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявил о продолжении военной помощи Украине, обороняющейся от российского вторжения. „Мы оба едины во мнении, что Украина может на нас положиться, Украина может положиться на Европу, мы ее не подведем“, - указал он после переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Берлине.