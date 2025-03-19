Берлин выделит на новую военную помощь Украине 11 млрд евро

По информации Reuters, правительство ФРГ выделит 11 млрд евро на дополнительную военную помощь Украине. Об этом в среду, 19 марта, проинформировало министерство финансов Германии бюджетный комитет бундестага, пишет агентство со ссылкой на имеющееся в его распоряжении письмо государственного секретаря в министерстве финансов Сары Рыглевски (Sarah Ryglewski).
Из документа также следует, что министр финансов ФРГ Йорг Кукис (Jörg Kukies) намерен утвердить внеплановые расходы на текущий год на сумму 2,547 млрд евро. Вместе с поступлениями из других финансовых источников сумма имеющихся в распоряжении средств составит 3 млрд евро, указывается далее.
Более 8 млрд евро дополнительных расходов на помощь ВСУ в 2026-2029 годах
Кроме того, по данным Reuters, Кукис намерен утвердить внеплановые расходы на военную помощь Украине на 2026-2029 годы в размере 8,252 млрд евро, что означает возможность заключения контрактов на поставки вооружений на этот период. Как отмечает в документе Рыглевски, в первом полугодии текущего года необходимо заключить большое число новых контрактов на поставки военной помощи Украине.
Ситуация на фронте и положение гражданского населения Украины „за последние месяц значительно ухудшились“, цитирует далее агентство. В письме указывается, что условия для одобрения данных расходов выполнены. Министерство просит бюджетный комитет утвердить данный план. Как отмечает Reuters, голосование по этому вопросу может пройти 21 марта, при этом ожидается положительное решение.
Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявил о продолжении военной помощи Украине, обороняющейся от российского вторжения. „Мы оба едины во мнении, что Украина может на нас положиться, Украина может положиться на Европу, мы ее не подведем“, - указал он после переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Берлине.