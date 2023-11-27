Берлин отверг утверждение Bild о "секретном плане" для Киева

"С самого начала российской агрессивной войны США и Германия были привержены прекращению российской агрессии и достижению справедливого мира в Украине. И это не может быть навязанный мир", - ответили DW в федеральном правительстве.

"Германия твердо стоит на стороне Украины. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько необходимо для защиты от российской агрессии", - подчеркнули в Берлине, добавив, что правительство "находится в постоянном и тесном контакте с международными партнерами" и требует от России вывода войск из Украины.

"Для федерального правительства ясно: Украина должна определить военные и политические цели в своей оборонительной борьбе против российской агрессии. Только Украина может назначить дату начала мирных переговоров", - заявили в правительстве Германии.

Bild - о "секретном плане" для Украины