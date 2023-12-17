Берлин, Лондон и Париж призвали к перемирию в секторе Газа

Министры иностранных дел Германии и Великобритании призвали к новому перемирию в секторе Газа.

"Мы должны делать все, что мы можем, чтобы достичь устойчивого перемирия, которое приведет к устойчивому миру", - заявили Анналена Бербок и Дэвид Кэмерон в совместной статье для издания Sunday Times, опубликованной в воскресенье, 17 декабря.

В своей статье Бербок и Кэмерон указали на острую необходимость заключить перемирие как можно скорее, так как в этом конфликте погибло "слишком много мирных жителей".

Вместе с тем министры отклонили требование к Израилю заключить "полное и немедленное перемирие". Это требование привело бы к игнорированию причин, почему Израиль был вынужден защищать себя. "ХАМАС осуществил варварское нападение на Израиль и каждый день запускает ракеты, чтобы убивать израильтян", - говорится в статье. ХАМАС, требуют авторы, должен сложить оружие.