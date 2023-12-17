Берлин, Лондон и Париж призвали к перемирию в секторе Газа

Министры иностранных дел Германии и Великобритании призвали к новому перемирию в секторе Газа.
"Мы должны делать все, что мы можем, чтобы достичь устойчивого перемирия, которое приведет к устойчивому миру", - заявили Анналена Бербок и Дэвид Кэмерон в совместной статье для издания Sunday Times, опубликованной в воскресенье, 17 декабря.
В своей статье Бербок и Кэмерон указали на острую необходимость заключить перемирие как можно скорее, так как в этом конфликте погибло "слишком много мирных жителей".
Вместе с тем министры отклонили требование к Израилю заключить "полное и немедленное перемирие". Это требование привело бы к игнорированию причин, почему Израиль был вынужден защищать себя. "ХАМАС осуществил варварское нападение на Израиль и каждый день запускает ракеты, чтобы убивать израильтян", - говорится в статье. ХАМАС, требуют авторы, должен сложить оружие.
Вице-премьер Великобритании Оливер Дауден заявил в тот же день, что Израиль находится в очень тяжелой ситуации, потому что враги прикрываются мирным населением, в частности пациентами больниц. Поэтому Израиль должен учиться осторожности.
До этого с призывом к перемирию на встрече с министром иностранных дел Израиля Эли Коэном выступила и глава внешнеполитического ведомства Франции Катрин Колонна. Коэн, однако, повторил израильскую позицию, согласно которой прекращение огня в настоящее время было бы подарком для терроористической организации ХАМАС.
Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военные действия в секторе Газа будут продолжены. Они необходимы для освобождения заложников и для "победы над нашими врагами", подчеркнул премьер.