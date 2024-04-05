Берлин: Грузия рискует лишиться шанса на членство в ЕС

 
Deutsche Welle
Irakli Kobakhidze, the ruling Georgian Dream party leader nominated for the post of Prime Minister, delivers his speech as members of Parliament votes to approve the new Georgian prime minister and government, in Tbilisi on February 8, 2024. (Photo by Vano SHLAMOV / AFP)
Irakli Kobakhidze, the ruling Georgian Dream party leader nominated for the post of Prime Minister, delivers his speech as members of Parliament votes to approve the new Georgian prime minister and government, in Tbilisi on February 8, 2024. (Photo by Vano SHLAMOV / AFP)
ФОТО: AFP / Scanpix

Правительство Германии с "определенным сожалением" относится к тому факту, что несмотря на недвусмысленно негативную общественную реакцию в самой Грузии, а также за рубежом, правящая партия "Грузинская мечта" намерена повторно внести в парламент спорный законопроект об иностранном влиянии.

Об этом заявила заместительница официального представителя канцлера ФРГ Кристиане Хоффман (Christiane Hoffmann), отвечая в пятницу, 5 апреля, на вопрос корреспондента DW об отношении официального Берлина к попытке реанимировать в Грузии принятие закона о "иноагентах".

Закон об "иноагентах" несовместим с европейскими ценностями
Хоффман напомнила, что "грузинское правительство в прошлом году безоговорочно пообещало снять с повестки дня этот законопроект", и добавила: "Мы ведь знаем, что Грузия идет по пути реформ в направлении членства в Европейском Союзе и заявляет тем самым о приверженности европейским ценностям".

С "сожалением" и "тревогой" приняли к сведению сообщения о планах правящей в Грузии партии все-таки принять закон об "иноагентах" и в МИД ФРГ. "В прошлом году в результате протестов десятков тысяч представителей грузинского гражданского общества против этого законопроекта он был снят с повестки дня, - заявил пресс-секретарь министерства Себастьян Фишер (Sebastian Fischer). - Свобода печати и СМИ… являются основами любой демократии и важными предпосылками для присоединения к ЕС".

И в Грузии, получившей в конце прошлого года статус кандидата на вступление в Евросоюз, а тем самым "исторический шанс" на членство в нем, об этом знают, указал Фишер. Лишится ли Грузия этого шанса, если примет закон об "иноагентах", будет, по его словам, решаться в ходе консультаций с другими странами ЕС.

Визит Ираклия Кобахидзе в Берлин

Эта тема, наряду с другими, скорее всего будет обсуждаться в ходе предстоящего в пятницу, 12 апреля, визита в ФРГ нового премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе. В Берлине запланирована его встреча с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером (Frank-Walter Steinmeier) и переговоры с канцлером Олафом Шольцем (Olaf Scholz) в рамках рабочего обеда.

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