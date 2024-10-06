Бербок заверила Израиль и евреев Германии в полной поддержке

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок пообещала, что Германия будет и впредь поддерживать Израиль. „Ваша безопасность - часть нашей государственной политики“, - написала она в статье для Bild am Sonntag, опубликованной в воскресенье, 6 октября, накануне первой годовщины нападения ХАМАС на Израиль.

По словам Бербок, Израиль имеет право на самооборону - как против насилия со стороны ХАМАС, так и против „ракетного террора Ирана“ и поддерживаемого им ливанского радикального движения „Хезболлах“. Глава МИД ФРГ подчеркнула, что предпринятой год назад атакой на Израиль террористы поставили на край пропасти весь регион.