Бербок: Ржавые танкеры „теневого флота“ РФ - угроза для ЕС

Eventin ходит под флагом Панамы, но на деле, по данным международной природоохранной организации Greenpeace, является одним из суден так называемого „теневого флота“ РФ. В его состав входят несколько сотен танкеров, зарегистрированных в последние годы в различных малых странах, но де-факто находящихся под управлением России. Москва использует их для продажи нефти в обход эмбарго, наложенного странами Запада в связи с продолжающимся полномасштабным вторжением РФ в Украину.

В Финляндии остается задержанным еще одно судно, которое причисляют к „теневому флоту“ РФ - танкер Eagle S. Его подозревают в причастности к повреждению подводной линии электропередачи Estlink 2 между Эстонией и Финляндией в конце декабря. По версии следствия, танкер повредил кабель якорем, который волочил за собой по дну моря во время прохода над линией электропередачи. Судно при этом было задержано без одного из якорей - позднее его нашли в районе места происшествия.