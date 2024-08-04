Бербок: Ракеты США в Германии будут „надежно сдерживать“ РФ

Размещение дальнобойных ракет США в ФРГ одобрил также замглавы крупнейшей оппозиционной фракции ХДС/ХСС в бундестаге Йоханн Вадефуль (Johann Wadephul). Он обратил внимание на необходимость адекватного сдерживания России, которая „нападает на другие страны, особенно на те, которые не в состоянии защитить себя“.

Однако решение о размещении американского оружия стало неожиданностью для многих членов бундестага. Ряд политиков призвали поставить вопрос о размещении ракет на немецкой земле на обсуждение парламента. Среди прочего такие призывы звучат и в рядах депутатов входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Министр обороны Борис Писториус (Boris Pistorius) заявил, что Россия уже некоторое время обладает оружием аналогичной и другой дальности, нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а затем вышла из него. Он подчеркнул необходимость „настоящего сдерживания“ России. „Речь идет о том, чтобы закрыть брешь с нашей стороны - не кому-либо угрожать, а дать понять, что возможное, вероятное нападение на территорию НАТО имело бы для России столь высокую цену, что его риски невозможно было бы просчитать“, - пояснил он.