Белый дом: Статуя Свободы останется в США

„Только благодаря США французы сегодня не говорят по-немецки“, - подчеркнула представитель президента США Дональда Трампа, добавив, что французы „должны быть очень благодарны“ за это Штатам. Как поясняет агентство AFP, подобным комментарием Ливитт пожелала напомнить о роли США в освобождении Франции от нацистской оккупации во время Второй мировой войны. Рафаэля Глюксмана пресс-секретарь Белого дома назвала при этом „никому не известным французским политиком низкого ранга“.