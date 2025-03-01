Белый дом: США не будут выписывать чеки на "далекую войну"

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в пятницу, 28 февраля, заявила о возможном прекращении американской помощи Украине в ее оборонительной войне против России. „Джо Байден уже не в Овальном кабинете. США больше не будут просто так выписывать чеки на далекую войну без настоящего, прочного мира. Это то, чего президент (Дональд Трамп - Ред.) хочет“, - сказала Ливитт в эфире телеканала Fox News.