Белый дом решил поднять пошлины для Китая до 104%. Ранее Пекин пообещал "бороться до конца"

В своем заявлении китайское министерство обвинило администрацию Дональда Трампа в шантаже, подчеркнув, что Пекин „будет бороться до конца“, если США „будут продолжать в том же духе“.

До этого Министерство коммерции Китая заявляло, что любые дополнительные пошлины со стороны США вызовут ответные „контрмеры“, направленные против американских товаров.

В ответ Китай ввел аналогичные пошлины на американскую продукцию и дал понять, что не планирует уступать Трампу. Новое повышение тарифов — это результат введения ответных пошлин Китаем, следует из заявления Левитт.

О планах ввести дополнительные пошлины в размере 34% на китайский импорт Трамп заявил 2 апреля, в рамках своей торговой войны против почти всех стран мира.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сказала, что новая ставка начнет действовать в среду, 9 апреля.

Журналисты спросили Трампа, не подумывает ли он о „паузе“ во вводе объявленных пошлин в действие, но он ответил отрицательно.

Министерство коммерции Китая призвало американского президента отменить решения о пошлинах и приступить к переговорам.

Таким образом китайский импорт в США будет обложен 104-процентными пошлинами: 20% президент ввел в марте и еще 34% сверх того — на прошлой неделе.

Заявление Пекина последовало за угрозой Трампа уже в среду повысить тарифы на импорт из Китая еще на 50%. В результаты эти угрозы были выполнены.

Тарифы, которые в Вашингтоне называют „зеркальными“, в заявлении китайского ведомства названы „необоснованными“ и „типичным проявлением одностороннего экономического давления“.

Рынок отыгрывает часть потерь, но о стабильности говорить рано

Министр финансов США Скотт Бессент, которому Трамп поручил вести эти переговоры, сказал в понедельник телеканалу Fox, что Китай „изолирует себя“, отвечая на пошлины Трампа, и что он, Бессент, надеется, что по итогам переговоров с другими странами тарифы для них будут снижены.

Во вторник он заявил , что Китай, как и некоторые другие страны, например, Южная Корея, „хочет заключить сделку [по тарифам], очень хочет, но не знает, как начать переговоры“. „Мы ждем от них звонка“, — говорит Трамп.

„Мы не рассматриваем [такую паузу]. Мы имеем много-много стран, которые едут на переговоры о сделках с нами, и это будут честные сделки“, — сказал президент США.

После резкого спада рынки обычно немного отыгрывают назад, поскольку некоторые инвесторы скупают дешевые акции или считают, что падение было слишком быстрым. Однако в результате торгов вторника в Европе фондовый рынок сумел вернуть лишь часть стоимости, потерянной после трамповского „Дня освобождения“.

Как объясняет экономический корреспондент Би-би-си, некоторый рост может создать впечатление, что самое худшее на рынках уже позади, но это совсем не обязательно соответствует действительности.

Несмотря на угрозу для всей мировой экономики, которую многие специалисты видят в пошлинах Трампа, а также угрозу нового витка торговой войны отдельно между США и Китаем, биржи во вторник принялись частично отыгрывать большое падение, которое они пережили накануне.

В понедельник агентство Reuters писало, что компании из индекса S&P 500 за последние дни подешевели на бирже более чем на 5 триллионов долларов, и большая часть этого падения пришлась на американскую „великолепную семерку“: Nvidia, Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft, Meta и Tesla.

В начале вторничных торгов в США рынки тоже начали расти, но по итогам дня все же продолжили движение вниз.

Например, лондонский индекс FTSE 100 закончил вторник с ростом 2,7%, однако он все еще остается на уровне примерно годовой давности. После объявлений о введении тарифов этот индекс потерял более 8,1%.

Индекс Токийской биржи Nikkei 225 вырос в начале торгов утром вторника более чем на 6%, а к середине дня скорректировался до +5,5%. В понедельник он упал на 7,8%.

Выросли и фондовые рынки в Австралии, Южной Корее, а также в Гонконге и Шанхае.

В понедельник большое падение пережили фондовые рынки и Азии, и Европы, и только американские индексы, снижавшиеся на прошлой неделе после объявлений Трампа о торговой войне со всем миром, в начале новой недели держались примерно на прежнем уровне.

Переговоры

Трамп в понедельник заявил, что переговоры о пошлинах с разными странами начнутся немедленно, и в тот же день принял в Белом доме израильского премьера Биньямина Нетаньяху.